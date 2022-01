Scuola: Bombardieri, pronti a ragionare su sospensione ripresa scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo pronti a ragionare sulla possibilità di sospendere la scuola perché ne va della salute pubblica ma dovremmo essere in grado di accompagnare queste decisioni con una riflessione che sia in grado di aggredire alcuni problemi che sono il trasporto pubblico, il tracciamento, la sicurezza dei lavoratori e dei ragazzi, il medico scolastico. Sono tutte problematiche che potrebbero aiutare a superare questo tema e però noi di questo non ne sentiamo parlare". Lo ha affermato Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, a "Effetto notte" su Radio 24. (Rin)