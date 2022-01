Pa: fonti, positivo incontro Draghi-Brunetta su smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro assolutamente positivo tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ed il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in vista del Consiglio dei ministri di domani. Lo si apprende da fonti del ministero, che riferiscono come nel corso dell'incontro si sia ragionato sul migliore utilizzo, ai fini del contrasto al picco pandemico, della flessibilità nel ricorso allo smart working già prevista dalle regole vigenti tanto per il lavoro privato quanto per il lavoro pubblico. (Rin)