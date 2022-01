Imprese: brasiliana Jbs compra impresa allevamento suini australiana Rivalea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo aggiunto importanti marchi al nostro portafoglio e creato condizioni migliori per accelerare la crescita del business e del marchio a valore aggiunto nel paese, oltre a rafforzare la nostra piattaforma di esportazione. Jbs è impegnata ad espandere le sue solide basi in Australia e a servire i propri clienti e consumatori con prodotti innovativi di altissima qualità", sottolinea l'amministratore delegato di Jbs Global, Gilberto Tomazoni. "Con un fatturato annuo di 310 milioni di dollari, due unità produttive e più di mille dipendenti, Rivalea possiede già la auto-sostenibilità aziendale. L'azienda commercializza noti marchi di consumo australiani come Riverview Farms, Family Chef e St. Bernard's che rafforzeranno la nostra presenza con consumatori e clienti", aggiunge l'amministratore di Jbs Australia, Brent Eastwood. (Brb)