Scuola: Forza Italia, su riapertura responsabilità non ricada su Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riapertura delle scuole "riteniamo che l'esecutivo debba prendere una decisione e che la responsabilità, non debba ricadere sulle Regioni". E' quanto fa sapere Forza Italia al termine di una riunione convocata dal coordinatore nazionale e alla quale hanno partecipato i capigruppo, i ministri, i sottosegretari azzurri, i presidenti di Regione e i dirigenti nazionali. È necessario "che si lavori all'armonizzazione delle regole e delle procedure tra le Regioni nella gestione dei positivi e dei malati e aumentare i finanziamenti alle Regioni per metterle in condizioni di essere più efficaci nella lotta al Covid. Bisogna promuovere un maggiore e più diffuso utilizzo delle mascherine Ffp2", conclude la nota del partito.(Rin)