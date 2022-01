Scuola: Dirigentiscuola, da legge Bilancio cifre irrisorie, ministro tragga conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo riascoltato le parole già pronunciate nelle tante dichiarazioni, sempre senza contraddittorio, alle quali egli è il primo a non credere". Questo quanto dichiara Attilio Fratta, presidente di Dirigentiscuola, a seguito dell'incontro con il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che ha riferito i contenuti della legge di Bilancio per il 2022. E prosegue: "Il ministro ha detto che ci sono più di 900 milioni per la scuola, che si aggiungono alle molte risorse, oltre 17 miliardi, previste nel Pnrr. Cifre importanti che consentono interventi nell'immediato, di contrasto all'ostinata emergenza pandemica e per la valorizzazione del personale. La valorizzazione del personale sarebbe assicurata con i 300 milioni destinati ad alimentare il fondo degli insegnanti 'per quelle funzioni aggiuntive che spesso assumono e che vanno oltre il loro ordinario lavoro', come è scritto nella relazione illustrativa nel primigenio disegno di legge di bilancio; ma distribuite a pioggia e in misura uguale, venuto meno il premio selettivo alla moralistica dedizione. Si tratta - aggiunge il presidente - della cifra di 15 euro pro-capite (e per il personale Ata neanche quelli), sì da realizzare nel complesso un aumento mensile che supera di una virgola le mitiche tre cifre: appena poco più 100 euro lordo Stato (circa 50 euro netti) e inferiore ai 125 euro medi riconosciuti al comparto delle Funzioni centrali nell'ipotesi di contratto per il 2019-2021 sottoscritta il 21 dicembre 2021, con il conseguente allargamento della pregressa distanza di 350 euro abbondanti, a parità di titoli di studio. È tutto qui. Con una piccola aggiunta, se vogliono considerarsi i circa 90 milioni di euro – sempreché non siano una partita di giro – da far confluire nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, da dividere con il personale Ata e con i quali si deve anche pagare l'indennità di disagio ai docenti in servizio nelle piccole isole (mentre, inspiegabilmente, ne è escluso il primo)". (segue) (Rin)