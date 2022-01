Pnrr: Corbucci (Pd), nuovo regolamento patrimonio Roma riconosca impatto ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le parole dell’assessore al patrimonio Tobia Zevi sul percorso partecipato di avvio del confronto sul nuovo regolamento del patrimonio indisponibile di Roma Capitale sono una notizia positiva per la città. C’è infatti bisogno di superare gli errori del passato, di valorizzare quelle realtà che in questi anni hanno contribuito a sostenere i bisogni dei più deboli e a promuovere servizi che l’amministrazione non era in grado di fornire ai cittadini e di dare nuove opportunità a chi vuole adoperarsi per migliorare la qualità della vita delle romane e dei romani. Per farlo è necessario riconoscere l’impatto e il valore sociale e ambientale nella gestione del patrimonio pubblico, coinvolgendo le energie migliori della città in questa grande azione di rivitalizzazione del tessuto sociale e culturale di Roma”. lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, consigliere capitolino del Pd. (Com)