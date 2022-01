Ue: Macron, presidenza francese sarà "spaziale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea sarà "spaziale". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien". Andrò "a Tolosa il prossimo febbraio per presiedere un Consiglio dei ministri europeo sullo spazio e farò degli annunci sulla nostra strategia", ha spiegato Macron. Il capo di Stato ha spiegato che l'Europa della Difesa non potrà essere realizzata da un giorno all'altro perché i modelli dei Paesi membri sono differenti. Ma l'Europa ha bisogno di una "difesa europea", ha detto Macron."Un'industria della difesa europea, con grandi programmi come lo Scaf (Sistema di combattimento aereo del futuro) il carro armato del futuro, i missili, è la chiave della sovranità", ha affermato il titolare dell'Eliseo.(Frp)