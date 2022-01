Vaccino: Conte a gruppi M5s, criticità in somministrazioni, paradossale parlare di obbligo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- “Appare paradossale ragionare di obbligo vaccinale quando anche coloro che volontariamente si rendono disponibili per la terza dose incontrano difficoltà a farlo in tempi brevi”. Così presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell’assemblea dei gruppi del partito. “Chiediamo che siano consentiti tempi rapidi di vaccinazione in tutte le aree del Paese, stante la diffusa criticità che diffusamente viene registrata nelle prenotazioni delle dosi booster”, ha aggiunto. (Rin)