Scuola: Flc Cgil, su riapertura a gennaio nessuna risposta dal ministro Bianchi

- Si è svolto oggi, su sollecitazione delle organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero della scuola del 10 dicembre, il primo incontro tra sindacati e ministro dell'Istruzione Bianchi dopo la recente interruzione delle relazioni sindacali. Sulla riunione, la Flc Cgil, ha voluto sottolineare: "Credevamo che al centro della discussione odierna ci sarebbe stato il tema della recrudescenza del virus e della riapertura delle scuole e invece, di fronte a una situazione grave che impone misure tempestive e indicazioni chiare, il ministro si è sottratto al dibattito su questi temi e sollecitato sui contenuti della riunione svoltasi col Presidente del Consiglio su rientro in classe e regole per i contagi ha risposto, con nostro grande stupore, che non è tenuto a riportarne i contenuti". Una scelta "che riteniamo molto grave visto che governo e ministero fin ad oggi non hanno messo in campo nessuna adeguata strategia per contrastare l'espandersi prevedibile del contagio nelle scuole. Anzi, con l'eliminazione dell'obbligo del distanziamento di almeno un metro e il reiterato rifiuto di stanziare le risorse necessarie per realizzare lo sdoppiamento delle classi, hanno smentito la retorica sulla centralità della scuola per lo sviluppo del Paese e hanno dimostrato di considerare i risparmi sulla scuola più importanti della salute e sicurezza di chi vi opera quotidianamente", sottolinea ancora il sindacato. (segue) (Com)