Covid: Forza Italia, estendere green pass rafforzato a tutti i lavoratori

- Il record di contagi dovuti alla variante Omicron registrato in molti Paesi europei "mette nuovamente a rischio la salute dei cittadini più fragili e non vaccinati e la ripresa delle attività economiche. Forza Italia chiede che venga esteso il 2G, il cosiddetto super green pass, a tutti i lavoratori pubblici, privati e autonomi". E' quanto fa sapere Forza Italia al termine di una riunione convocata dal coordinatore nazionale e alla quale hanno partecipato i capigruppo, i ministri, i sottosegretari azzurri, i presidenti di Regione e i dirigenti nazionali. "Sollecitiamo il governo a mettere in campo misure chiare, univoche ed efficaci per frenare la diffusione del virus" prosegue una nota del partito. (Rin)