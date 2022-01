Imprese: brasiliana Jbs compra impresa allevamento suini australiana Rivalea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia brasiliana Jbs, la più grande azienda produttrice di carne e seconda più importante industria alimentare al mondo ha annunciato l'acquisto dell'Australiana Rivalea per 135 miloni di dollari. La compagnia, di proprietà della società di prodotti alimentari e agricoli Qaf Limited, quotata alla borsa di Singapore, l leader nell'allevamento e nella lavorazione dei suini in Australia, con il 26 per cento della quota di mercato nel paese. Lo rende noto la Jbs in una nota. "L'acquisizione di Rivalea consentirà a Jbs di aumentare la diversificazione dei suoi prodotti in Australia, nonché di aumentare il volume di alimenti a base di carne di maiale, aprendo al contempo nuove opportunità per la carne di maiale australiana nei mercati nazionali ed esteri. Con l'acquisizione di Rivalea, Jbs assume la leadership nella lavorazione della carne di maiale in Australia", si legge nel comunicato. (segue) (Brb)