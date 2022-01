Pa: Dipartimento funzione pubblica, online linee guida su smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica sono state pubblicate otto domande e risposte per fare chiarezza sul tema del lavoro agile nella Pubblica amministrazione. Dal "Patto Governo-sindacati" del 10 marzo alle linee guida emanate previo confronto con i sindacati e intesa in Conferenza Unificata, ecco come lo smart working è stato disciplinato, tutelando i diritti dei lavoratori, le esigenze della Pa e le necessità degli utenti. Ogni amministrazione - si legge in una nota - può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile. Ciò consente di prevedere l'utilizzo dello smart working con ampia flessibilità, anche modulandolo, se necessario, sulla base dell'andamento dei contagi. (Rin)