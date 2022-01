Francia: Macron dichiara di "aver voglia" di candidarsi alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di avere "voglia" di candidarsi alle elezioni presidenziali di aprile, ma al momento non scioglie ancora la riserva. In un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien", Macron spiega che non appena "ci saranno le condizioni sanitarie che lo permettano" e avrà "chiarito" su questo tema, si esprimerà. "Ho bisogno di essere sicuro di andare lontano quanto voglio", ha aggiunto il capo dello Stato. Sono sempre stato libero, è quello che mi ha permesso di fare", ha poi aggiunto Macron. Per il presidente il punto è quello di "restaurare la forza della nostra nazione e di affrontare le sfide" come quelle ecologiche, sanitarie e dell'educazione. "È quello che devo rafforzare nelle settimane che vengono", ha poi affermato il presidente. (Frp)