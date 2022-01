Energia: l'Algeria inaugurerà a gennaiop della quarta stazione di pompaggio gasdotto Medgaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica algerina Sonatrach intende inaugurare nel mese di gennaio la quarta stazione di pompaggio del gasdotto che trasporta il gas algerino verso Spagna e Portogallo, il Medgaz. E' quanto ha rivelato il direttore generale Toufik Hakkar, citato dal sito web d'informazione "Algerie Eco". La nuova struttura consentirà di garantire le forniture di gas algerino sui mercati spagnolo e portoghese "secondo le quantità contratto e per rispondere ad ogni eventuale ulteriore richiesta", precisa il media algerino. In questo contesto, Hakkar ha confermato che l'Algeria, attraverso Sonatrach, è in grado di adempiere a tutti i suoi obblighi contrattuali con la parte spagnola, stimati in 10,5 miliardi di metri cubi attraverso il solo gasdotto Medgaz, "senza problemi significativi". Vale la pena ricordare che l'Algeria ha deciso di abbandonare il gasdotto Maghreb-Europa per trasportare il suo gas in Spagna e Portogallo attraverso il Marocco, a partire dal primo novembre. Sulle ulteriori quantità di gas, Hakkar ha sottolineato che i clienti spagnoli non hanno ancora richiesto quantitativi superiori a quanto concordato nei contratti, “ma se ciò avverrà, Sonatrach è pronta a negoziare su quantità, prezzi e modalità di trasporto". (Ala)