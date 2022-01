Sport: Assessore Roma, Europa 2024 straordinaria opportunità di rilancio dell'immagine turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Organizzare a Roma i Campionati europei di Atletica Leggera sarà una straordinaria opportunità per rilanciare l'immagine sportiva, turistica e promozionale della nostra città. Sono i grandi eventi come questo che possono garantire lavoro e crescita nei settori del turismo e della ricettività, tra i più pesantemente penalizzati in questo momento storico". Così l'Assessore allo Sport, Grandi eventi e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato. "Nella delibera di adesione di Roma Capitale alla Fondazione che curerà gli aspetti organizzativi, cui partecipano anche Dipartimento dello Sport della Presidenza del consiglio, Sport&Salute Spa, Coni e Fidal, per la prima volta la Giunta ha indicato la scadenza entro la quale dovrà essere definito con puntualità l'impegno di spesa. Questo all'insegna della trasparenza e del rigore, perché vogliamo dimostrare che si possono organizzare grandi eventi rispettando appieno tempistiche e budget".(Com)