Scuola: sindacato Gilda, su riapertura si vuole mettere polvere sotto tappetto

- "Prima di partecipare ai tavoli tecnici sulle numerose, e spesso complesse, questioni che riguardano la nostra scuola, vogliamo una risposta di carattere politico. Senza la volontà politica di discutere e confrontarsi, infatti, qualunque incontro diventa inutile, significa parlare del sesso degli angeli e perdere tempo". A dirlo è Rino Di Meglio, coordinatore nazionale del sindacato Gilda degli insegnanti, intervenendo alla riunione convocata dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, la prima alla quale la Gilda prende parte dopo la sospensione delle relazioni sindacali e lo sciopero del 10 dicembre scorso. "Al tavolo sulla mobilità, che rappresenta un tema molto importante, siamo disposti a partecipare soltanto se ci sono i margini per intervenire e incidere sulle decisioni da adottare, in particolare riguardo i vincoli. Non ha alcun senso discutere sui punti e sulle virgole – incalza Di Meglio – se poi ci viene negata voce in capitolo sulla sostanza dei provvedimenti". Sulla riapertura delle scuole il 10 gennaio, il leader della Gilda afferma che "è inutile parlarne, dal momento che sono già ampiamente note le indiscrezioni sulla decisione del governo" e ritiene che "in queste condizioni tirare dritto senza alcun ripensamento sia come mettere la polvere sotto il tappeto, perché in assenza di interventi sostanziali, le chiusure sono comunque dietro l'angolo". In merito, poi, all'avarizia dimostrata dal governo rispetto all'aumento stipendiale dei docenti, Di Meglio sottolinea la smaccata e grave disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni. "Questa differenza sta aumentando, invece di diminuire, e per contro vengono aumentati impegni di lavoro non retribuiti e responsabilità correlate anche alla pandemia". Riferendosi, infine, al contratto scaduto, il coordinatore nazionale della Gilda invita Bianchi a redigere al più presto l'atto di indirizzo necessario per l'apertura delle trattative all'Aran: "Si tratta di una partita cruciale e difficile a causa dell'unificazione di quattro comparti nella stessa area contrattuale, "aspetto che richiede un delicato lavoro di sintesi per declinare le esigenze di tutti i settori rappresentati". (Com)