Regno Unito: Johnson, governo darà ampio preavviso per eventuale quarta dose nei pass vaccinali

- Il governo britannico darà un ampio preavviso se la quarta dose di vaccino anti-Covid dovesse diventare parte del passaporto vaccinale obbligatorio. È quanto affermato dal primo ministro britannico Boris Johnson durante la conferenza di aggiornamento sulla situazione pandemica. "Non vogliamo prendere decisioni ingiuste" ha affermato il premier, nonostante vi sia la consapevolezza che altri Paesi hanno già attuato la richiesta dei richiami per i viaggi internazionali. "Sarà molto vantaggioso per le persone ottenere il richiamo" ha affermato Johnson ma quando succederà "i cittadini riceveranno un ampio preavviso". (Rel)