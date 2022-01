Francia: antiterrorismo indaga su esplosione contro auto della Parigi-Dakar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura antiterrorismo francese ha annunciato l'apertura di un'inchiesta in merito all'esplosione che il 30 dicembre scorso ha colpito in Arabia Saudita, a Gedda, una macchina impegnata nella Parigi-Dakar con a bordo 5 cittadini francesi. Il fascicolo é stato aperto per "tentato omicidio in relazione ad un'impresa terroristica" e affidato alla Direzione generale della sicurezza interna (Dgsi). La deflagrazione ha gravemente ferito il conducente del mezzo. (Frp)