Roma Municipio VI: Converti (Pd), urgente vietare iniziativa Gruppo azione frontale

21 luglio 2021

- "Il gruppo Azione Frontale che si definisce 'rivoluzionario fascista di ispirazione cattolica', che inviò le teste di maiale alla comunità ebraica, che con cadenza annuale imbratta le sedi del partito democratico e delle altre forze di sinistra, e che schedò i negozi gestiti da persone di origine straniera, annuncia sui social un'iniziativa sugli anni di piombo nella sala consiliare del municipio VI". Denuncia in una nota Nella Converti, consigliera del Partito democratico in Assemblea capitolina. "È davvero possibile che un'iniziativa del genere sia stata legittimata dal Municipio? Il Presidente e l'Amministrazione municipale ne sono a conoscenza? È assolutamente urgente vietare un evento organizzato da chi sui propri canali ufficiali si definisce 'fascista' in un'aula istituzionale. Soprattutto in un municipio con un tessuto sociale così fragile come il Municipio VI, dove i neo fascismi provano da tempo a sfruttare le povertà. L'antifascismo non è mai negoziabile. Non dovrebbe esserlo per il Presidente del Municipio VI e l'amministrazione tutta", conclude la consigliera. (Com)