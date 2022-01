Covid: Boccia (Pd), basta andare in ordine sparso, numeri impongono rigore sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Covid-19 dopo due anni ci ha purtroppo insegnato che bisogna seguire rigorosamente le autorità sanitarie e chi ha responsabilità istituzionali non può rincorrere il virus. Obbligo vaccinale, lavoro agile, sostegno in ogni modo ai presidi per garantire la sicurezza sanitaria nelle scuole e massimo sostegno alle Regioni per garantire il funzionamento delle reti sanitarie". Così Francesco Boccia, ex ministro per gli Affari regionali e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale del Partito democratico, lasciando il Nazareno. "170 mila contagi al giorno e 259 vittime - sottolinea - sono numeri che impongono rigore sanitario, restrizioni dove servono e stop all'ordine sparso che sta caratterizzando il dibattito di queste ore". (Rin)