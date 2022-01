Roma: Assessore, avviamo percorso per nuovo regolamento sul patrimonio pubblico della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolgo con piacere le parole dei Presidenti di Commissione Battaglia, Converti e Trombetti, e le istanze che provengono dai territori in merito alla delibera 140. Siamo pronti ad avviare subito il confronto sul nuovo regolamento del patrimonio indisponibile, a cui stiamo già lavorando. Si tratta di un tema molto sentito dalla città, che merita un percorso partecipato di discussione sulla base delle direttrici contenute nel programma del Sindaco Roberto Gualtieri". Lo dichiara, in una nota, l'Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi. "Infatti, pianificheremo al più presto una serie di appuntamenti aperti con le realtà sociali e culturali della Capitale. Le riunioni saranno necessarie per costruire insieme un nuovo regolamento comunale sul patrimonio indisponibile e sui beni comuni da sottoporre all'Assemblea Capitolina, tassello fondamentale di una politica del patrimonio pubblico, che deve necessariamente partire dalla ricognizione puntuale di ciò che esiste e dalla sua valorizzazione. Noi tutti, grazie al lavoro fatto dai gruppi politici e dalle realtà sociali, siamo consapevoli della necessità di un'inversione di rotta rispetto al passato, a partire dalla Delibera 140 fino alle scelte sbagliate della passata Amministrazione. Il patrimonio, infatti, va valorizzato al meglio proprio per sostenere le realtà del terzo settore della città, che in questi anni hanno contribuito in modo decisivo al sostegno dei più deboli e alla tenuta sociale durante i periodi più duri della pandemia". (Com)