Argentina: Fernandez denuncia nuove manovre di spionaggio illegale durante governo Macri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa segue la comparsa, la settimana scorsa, di un video rinvenuto negli archivi dell'Afi relativo ad una riunione, avvenuta a giugno del 2017, tra funzionari del governo, membri dell'intelligence e imprenditori del settore edile, durante la quale veniva ordito un piano per mettere agli arresti il dirigente del sindacato degli operai della costruzione, Juan Pablo "Pata" Medina". Nella registrazione si ascolta il ministro del Lavoro della provincia di Buenos Aires (Pba), amministrata dall'allora coalizione di governo di "Cambiemos", invocare l'esistenza di una "Gestapo" per farla finita con tutti i sindacalisti, per poi successivamente limitarsi ad organizzare un piano per mettere il "Pata" Medina agli arresti, come poi puntualmente avvenne. (segue) (Abu)