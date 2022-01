Nato-Russia: Stoltenberg, convocata riunione Consiglio per 12 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha annunciato via Twitter di aver "convocato la riunione del Consiglio Nato-Russia il 12 gennaio per discutere questioni relative alla sicurezza europea, in particolare la situazione in Ucraina e intorno al Paese e questioni relative alle attività militari, alla trasparenza reciproca e alla riduzione del rischio". Si tratta di "un'agenda per un dialogo significativo nell'interesse di tutti noi" ha sottolineato Stoltenberg. (Beb)