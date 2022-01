Francia: Sindacato editoria mette in guardia da monopolio Vivendi-Lagardere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il Sindacato nazionale dell'editoria (Sne) ha messo in guardia da un eventuale "rischio di abuso di posizione dominante" nel settore che potrebbe derivare dall'acquisizione di Lagardere da parte di Vivendi. Lagardere possiede Hachette, principale gruppo editoriale in Francia, mentre Vivendi, che a febbraio presenterà l'offerta di pubblico acquisto, controlla Editis. "Si annuncia l'avvicinamento dei due più grandi gruppi francesi dell'editoria su iniziativa di un solo gruppo di media e con esso la minaccia di una concentrazione che il mercato francese del libro non ha mai conosciuto", spiega in un comunicato il Sne. "Il Sindacato dell'editoria fa appello quindi alle autorità competenti francesi ed europee per garantire il rispetto di questi valori essenziali per prevenire ogni rischio di abuso di posizione dominate e ogni dissimetria che minaccia il libero gioco della concorrenza e la diversità culturale" si legge nella nota. (Frp)