Regno Unito: Johnson, grazie a programma vaccinale il Paese ha la possibilità di non chiudere di nuovo

- Il Regno Unito ha la possibilità di non chiudere di nuovo, grazie al programma di vaccinazione. È quanto affermato oggi dal primo ministro britannico Boris Johnson, durante la conferenza di aggiornamento sulla condizione pandemica da Covid-19. "I dati mostrano che il numero di pazienti ricoverati per il virus in tutto il Paese è molto basso (15 mila persone)" ha affermato il premier, sottolineando l'importanza del programma vaccinale implementato nelle ultime settimane. "Questo ci permette di tenere aperte le scuole e i negozi e voglio ringraziare tutti i dipendenti del Sistema sanitario nazionale per il lavoro svolto" ha affermato Johnson. Il premier ha inoltre confermato le voci circolate in precedenza sul fatto che i dipendenti di molte industrie di servizi "essenziali" dovranno effettuare test rapidi ogni giorno per poter continuare a svolgere le loro attività e non rallentare il paese. "Abbiamo identificato 1000 lavoratori essenziali che dal 10 gennaio riceveranno i kit per effettuare i tamponi ogni giorno e il governo monitorerà i risultati insieme alle organizzazioni" ha aggiunto il premier. Intanto Johnson ha continuato ad esortare la popolazione a seguire le misure restrittive in atto in ciascuna nazione del paese e a lavorare da casa dove necessario, oltre che ad utilizzare le mascherine nei luoghi chiusi e continuare a vaccinarsi.(Rel)