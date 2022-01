Brasile: da investitori stranieri, 11 miliardi di euro per acquisto titoli in borsa di San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pari a 70,7 miliardi di real (l'equivalente di undici miliardi di euro) il totale degli investimenti esteri nell'acquisto di titoli e azioni del listino della borsa di San Paolo (B3), in Brasile. Si tratta del valore più alto della serie storica, iniziata nel 2004. Lo rivela il quotidiano "Poder 360". L'aumento delle immissioni di capitale è in controtendenza rispetto al 2020 quando gli investitori ritirarono dalla B3 31,8 miliardi di real (5 miliardi di euro). Gennaio 2021 è stato il mese in cui si è registrato il maggiore afflussi di fondi esteri: 23,6 miliardi di real (3,7 miliardi di euro). Il mese peggiore è stato quello di luglio in cui si è registrato un deflusso di 8,3 miliardi di real (1,3 miliardi di euro). Complessivamente l'Ibovespa, il principale indice della B3, ha chiuso l'anno a 104.822 punti. Il mercato azionario brasiliano è sceso dell'11,9 per cento nel 2021. Le società brasiliane quotate in B3 hanno perso 836 miliardi di real (131 miliardi di euro) in valore di mercato lo scorso anno. (Brb)