Cile: presidente uscente Assemblea costituente, "governo Pinera è stato un ostacolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente uscente dell'Assemblea Costituente del Cile, Elisa Loncon, ha denunciato l'ostracismo del governo di Sebastian Pinera nei confronti dell'organo incaricato di elaborare una nuova carta costituzionale per il Paese. "Non è stato facile, il governo di Pinera ha rappresentato un ostacolo", ha detto Loncon nel suo ultimo discorso al termine del mandato semestrale a capo dell'Assemblea. Loncon ha quindi ricordato le "riunioni tese" con i funzionari dell'esecutivo e "i progressi a passo di formica" nei primi mesi di messa in funzionamento e di organizzazione dell'istanza costituente. "All'inizio non avevamo nulla ma ci siamo riusciti, e in gran parte si deve alle istituzioni pubbliche e repubblicane del nostro Paese", ha aggiunto. (segue) (Abu)