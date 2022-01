Cile: presidente uscente Assemblea costituente, "governo Pinera è stato un ostacolo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Loncon ha quindi riposto maggiore speranza nel nuovo governo del presidente eletto Gabriel Boric che si insedierà a marzo. "Speriamo di contare con il prossimo governo per alleggerire il carico di lavoro e poter contare con le condizioni adeguate per lavorare nel miglior modo possibile", ha detto, sottolineando che le nuove autorità hanno già preso l'impegno di rispettare l'autonomia dell'Assemblea. La presidente uscente, rappresentante della popolazione indigena mapuche, ha quindi ricordato che oggi grazie al lavoro della Costituente, "l'eterogeneità del nostro Paese può conversare, dialogare e convivere democraticamente". "Un idea straordinaria fino a poco fa e che oggi già non lo è", ha aggiunto. (segue) (Abu)