Energia: Rosato (Iv) ad “Agenzia Nova”, su gas e nucleare occorre eliminare la demagogia

- Sui temi legati all’energia occorre “eliminare la demagogia che c’è stata con il blocco delle trivellazioni e dei pozzi che potevano proseguire il loro naturale sfruttamento: un ragionamento analogo va fatto anche sul nucleare, che richiede una seria riflessione in linea con quanto sta facendo l’Europa sui temi legati alle ultime tecnologie”. Lo ha detto Ettore Rosato, presidente nazionale di Italia viva e vicepresidente della Camera, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. Interpellato sulla situazione attuale nel comparto italiano del gas naturale, e sui benefici che deriverebbero da un rafforzamento della produzione nazionale, il deputato di Iv ha sottolineato che il settore manifatturiero in Italia, e in particolare quello più energivoro, si trova “davanti a un bivio in cui dovrà scegliere di chiudere o delocalizzare in mancanza di un intervento strutturale per abbattere i costi”. Se vogliamo energia, ha continuato, occorre “riconoscere che siamo dipendenti in maniera importante da gas e petrolio”. E anche sui danni ambientali derivanti dall’attività estrattiva, Rosato ha sottolineato che “le estrazioni che facciamo in Italia sono sicuramente più controllate e ambientalmente sostenibili rispetto a quelle fatte in altri paesi del mondo: bando alle ipocrisie”. (segue) (Rin)