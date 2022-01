Aerospazio: completato dispiegamento schermo solare per telescopio James Webb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispiegamento dello schermo solare per il nuovo telescopio James Webb è stato completato. Come riferisce l'emittente britannica "BBc", tale risultato permetterà al telescopio orbitante di avere una maggiore sensibilità nel rilevare i segnali provenienti dagli oggetti più distanti dell'Universo. Il lavoro di messa in servizio si concentrerà ora sul disimballaggio degli specchi del telescopio, il più grande dei quali è largo 6,5 metri. Il dispiegamento dello schermo solare a cinque membrane è considerato un grande trionfo e una pietra miliare per gli ingegneri dell'Agenzia spaziale statunitense (Nasa) e per il produttore aerospaziale Northrop Grumman. Il telescopio James Webb è stato lanciato il 25 dicembre su un razzo Ariane dalla Guyana francese ed è considerato il successore dell'osservatorio spaziale Hubble, che ora ha 31 anni e si avvicina alla fine della sua vita operativa. James Webb è una joint venture tra la Nasa, l'Agenzia spaziale europea (Esa) e quella canadese. (Rel)