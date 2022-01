Regno Unito-Ucraina: telefonata ministri Esteri, focus su minaccia russa al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del Regno Unito e dell’Ucraina, Liz Truss e Dmytro Kuleba, hanno avuto un colloquio telefonico. Lo ha reso noto Truss in un messaggio su Twitter. “Il Regno Unito sta dalla parte dell’Ucraina dinanzi all’aggressione russa”, si legge. “Qualsiasi incursione in Ucraina sarebbe un gigantesco errore strategico e avrebbe gravi conseguenze”, ha proseguito la ministra britannica, aggiungendo che i due Paesi stanno “lavorando da vicino”. In un altro messaggio in merito alla telefonata, Kuleba ha detto che i due ministri hanno parlato di come “coordinare le posizioni” di Londra e Kiev rispetto alle iniziative di Mosca. Kuleba si è detto grato che il supporto offerto dal Regno Unito segua il principio per cui non si può prendere “nessuna decisione sull’Ucraina senza l’Ucraina”. (Rel)