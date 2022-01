Covid: Regioni a governo, ok ad uso esteso green pass rafforzato per lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza delle Regioni ha licenziato oggi un documento, che verrà inviato nelle prossime ore al presidente del Consiglio, Mario Draghi, al ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ed al ministro della Salute, Roberto Speranza, per indicare le priorità individuate dalle regioni per fronteggiare la recrudescenza dei contagi che il nostro Paese sta vivendo in queste settimane. Fra le altre iniziative a cui la Conferenza ha dato il via libera, pur con qualche distinzione, c'è "l'uso esteso del green pass rafforzato" sui luoghi di lavoro. Questo, viene chiarito, non vuol dire la richiesta di estendere a tutti i lavoratori l'uso del certificato verde rafforzato ma si apre a questa possibilità per tutti coloro che, nell'ambito delle proprie funzioni, hanno contatti con il pubblico. Una formula interlocutoria dovuta anche, viene chiarito, alle diverse posizioni emerse sul tema. Nel documento licenziato dalla conferenza delle Regioni viene poi chiesto che la valutazione sulla possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale venga fatta "tenendo conto della fragilità dei soggetti più a rischio di ospedalizzazione". Sul fronte della scuola, come già anticipato, la conferenza delle Regioni chiede che sia "il Comitato tecnico scientifico a pronunciarsi" sul rientro in classe e sulla quarantena fra i banchi. Allo stesso tempo viene chiesto al governo di "analizzare le possibili ricadute sul Trasporto pubblico locale".(Rin)