Mobilità: Ancma, mercato due ruote chiude 2021 con aumento del 21,2 per cento, mai così bene dal 2012

- Il mercato delle moto ha chiuso il 2021 con un aumento del 21,2 per cento sul 2020, nonostante la leggera flessione registrata negli ultimi due mesi. Questo quanto emerge dai dati diffusi in serata da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), che testimoniano il grande interesse degli italiani verso i prodotti dell'industria di riferimento, che nel 2021 ha immesso sul mercato oltre 280mila veicoli. Valori e numeri che non solo descrivono volumi di immatricolazione pre-pandemia (14,5 per cento in più rispetto al 2019), ma che riportano il settore a dimensioni di mercato che non si verificavano dal 2012. Per il presidente di Ancma Paolo Magri "il settore ha davanti a sé ancora importanti sfide rese vive dalla complessità del contesto globale, non ultimi quello degli approvvigionamenti e dei trasporti internazionali. Tuttavia, quello che si chiude è un anno molto significativo che conferma il protagonismo delle due ruote e l'andamento positivo di un mercato animato da grande passione e da una nuova domanda mobilità fruibile, veloce e già sostenibile è un tributo agli sforzi di tutta la filiera". (segue) (Com)