Covid: Italia viva, garantire qualità e sicurezza delle mascherine, non solo prezzo

- “Giusto il protocollo del generale Figliulo per calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 che ora sono obbligatorie per accedere ad una serie di attività, dai mezzi pubblici, ai teatri, ad eventi sportivi e anche per chi con la terza vaccinazione non ha più obbligo di quarantena ma deve portare per 10 giorni la mascherina Ffp2. Ma occorre fare un passo ulteriore dal momento che le mascherine Ffp2 sono considerate essenziali per la tutela della salute della cittadinanza". Così in una nota congiunta la presidente della commissione igiene e sanità a Palazzo Madama ed esponente di Italia viva, Annamaria Parente e Lisa Noja, capogruppo Iv della commissione Affari sociali della Camera. Per le due parlamentari "bisogna costituire un tavolo tra produttori, distributori, farmacie, venditori, associazioni di consumatori per garantire la qualità e la sicurezza dei dispositivi di protezione, attraverso certificazioni, controllo delle produzioni e una politica dei prezzi che parta dalle aziende. Sacrosante in tal senso le richieste di Assosistema Confindustria al governo per essere considerati, come produttori, interlocutori essenziali ai tavoli di confronto e per incentivare le filiere italiane ed europee. È fondamentale tutelare la sicurezza delle cittadine e dei cittadini a prezzi calmierati e non rischiare minimamente quello che è avvenuto nella prima fase della pandemia con mascherine di dubbia qualità", concludono le due parlamentari. (Com)