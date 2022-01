Roma, Pedica (+Eu): strisce bianche sparite, serve più sicurezza per pedoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver preso di petto il problema dei rifiuti, la giunta Gualtieri pensi anche alla sicurezza stradale dei pedoni. Dal centro alla periferia è difficile trovare delle strisce che siano rimaste bianche e ben visibili e non mi stancherò di ricordarlo. La maggior parte sono completamente sbiadite e attraversare è diventato sempre più pericoloso". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "La verità - sottolinea Pedica - è che negli anni passati è sparita completamente la manutenzione - sottolinea Pedica -. I cittadini, pur continuando a pagare le tasse, da anni non hanno più servizi degni di questo nome. Non si possono lasciare le strade senza strisce pedonali ben visibili. Strade che, il più delle volte, sono anche off limits per i disabili, viste le barriere architettoniche". (Com)