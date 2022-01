Egitto-Spagna: intesa tra ministri degli Esteri sul sostegno reciproco nelle sedi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto una telefonata dall'omologo spagnolo, Jose Manuel Albares, per discutere di relazioni bilaterali, dossier regionali e questioni di interesse comune. A darne notizia è lo stesso dicastero degli Esteri egiziano del Cairo in un comunicato. I due ministri hanno convenuto di intensificare il coordinamento su vari dossier, in particolare per quanto riguarda il sostegno reciproco nelle sedi internazionali, e la necessità di lavorare per risolvere le crisi e stabilire stabilità in tutta la regione, sottolineando al riguardo l'importanza di proseguire il dialogo politico. (Cae)