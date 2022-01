Imprese: Iveco Group sottoscrive finanziamento sindacato da 1,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla scissione da Cnh Industrial e alle sue future necessità di finanziamento, Iveco Group ha sottoscritto oggi un finanziamento sindacato di 1,9 miliardi di euro con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di credito finanziario, Mizuho Bank, Santander Cib, Societe Generale e Unicredit in qualità di bookrunners e mandated lead arrangers. Il finanziamento, riferisce una nota, si compone di una linea di credito revolving committed di 1,4 miliardi di euro con una durata di cinque anni con due opzioni di estensione di un anno ciascuna e di un finanziamento a termine committed di mezzo miliardo di euro con scadenza a un anno rinnovabile fino ad un ulteriore anno ad opzione della sola società. Il finanziamento, prosegue la nota, sarà utilizzato per le generali esigenze aziendali e per i fabbisogni legati al capitale di funzionamento di Iveco Group e conferma il forte sostegno al gruppo da parte delle sue primarie banche di relazione internazionali. (Com)