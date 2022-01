© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le due ipotesi non vanno messe in contrapposizione: credo sia ragionevole l'estensione del green pass rafforzato per i luoghi lavoro ma non mi sento di escludere a priori l'obbligo di vaccinazione, magari per alcune categorie, dando come parametri ad esempio età e fragilità". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenendo al Tg4.(Rin)