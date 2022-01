Scuola: Flc Cgil, su riapertura a gennaio nessuna risposta dal ministro Bianchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora - sottolinea il sindacato - il rientro in classe "è alle porte e il ministro non ritiene di dover dare informazioni alle organizzazioni che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori della scuola. Ciò è inaccettabile. Sulla riapertura la Cgil ha detto cose chiare in un documento già reso pubblico. Riteniamo necessario attivare immediatamente un confronto sulla sicurezza e sulla tutela della salute contro il Covid-19 per individuare una seria azione di contrasto alla pandemia, contemperando la tutela della salute con il diritto all'istruzione e valutando, congiuntamente con il ministero della Salute, le misure più idonee sulla base dei dati reali del contagio nelle scuole. Dati che il governo, fino ad ora, non ci ha mai fornito. L'anno appena conclusosi ha visto una importante mobilitazione della categoria culminata nello sciopero, che ha portato il parlamento a intervenire sulla legge di Bilancio 2022". "Alcune modifiche sono state apportate come la cancellazione della dedizione come criterio per attribuire le risorse aggiuntive del rinnovo, ma ancora tanto resta da fare e sulla nostra piattaforma rivendicativa anche oggi abbiamo chiesto risposte, a partire dalle risorse per il contratto. Per la scuola - sottolinea la Flc Cgil - occorre un provvedimento ad hoc che recuperi tutto ciò che non è stato fatto e che implementi significativamente gli investimenti di medio e lungo periodo e le risorse per il contratto. Come ripetiamo da tempo, è ora di scelte politiche che affrontino i problemi con soluzioni vere. Occorre prorogare i contratti di supplenza covid, superando l'assurdo il termine del 31 marzo e portandolo al 30 giugno, e intervenire sull'annosa questione del precariato. Se la scuola riapre senza un cambio di rotta si rischia il disastro, occorrono screening e tamponi, come stabilito già nel Protocollo per la Sicurezza. Per noi la mobilitazione continua, è ora che sulla scuola ci sia davvero una svolta", conclude il sindacato. (Com)