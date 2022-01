Scuola: verso conferma ritorno in classe il 10 gennaio, Bianchi lo ribadisce a sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo è intenzionato a confermare la riapertura delle scuole per il prossimo 10 gennaio. La cosa sarebbe stata confermata ai sindacati dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che nel corso di un incontro, questo pomeriggio, avrebbe ribadito l'intenzione di ripartire con le lezioni in presenza ed in sicurezza. Nessuna modifica al calendario delle lezioni dopo la sosta per le festività dovrebbe dunque approdare domani in Consiglio dei ministri. (Rin)