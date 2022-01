Tim: sindacati dopo incontro con vertici, Labriola conferma importanza dei livelli occupazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro odierno tra le segreterie generali di Slc-Cgil e Fistel-Cisl e i vertici di Tim, a cui ha partecipato anche il presidente Salvatore Rossi, il direttore generale Pietro Labriola “ha confermato come il momento esiga massima prudenza, e che si sta lavorando all’aggiornamento del piano di impresa”. Lo riferiscono i sindacati in una nota, ribadendo di avere espresso preoccupazione per “le voci che si rincorrono da settimane sulle varie ipotesi di scorpori aziendali e la rinnovata turbolenza della governance”. Labriola, proseguono le segreterie generali, ha rinnovato l’impegno al “massimo confronto con le parti sociali per quelli che saranno gli impegni futuri e le differenti opzioni che si potranno prospettare, e ha evidenziato come il mantenimento dei livelli occupazionali e la sostenibilità complessiva del piano saranno due elementi portanti delle prossime mosse”. Nelle prossime settimane, conclude la nota, i sindacati continueranno a mettere in campo le iniziative che riterranno “indispensabili a tutela di un patrimonio del Paese, e per rivedere il modello di sviluppo di un settore strategico come quello delle telecomunicazioni”. (Com)