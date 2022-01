Torino: la base Ryanair falciata dal Covid, saltano due terzi dei voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'aeroporto di Caselle deve fare i conti con i tagli dei voli conseguenti alla nuova ondata Covid. E il dato si fa sentire sopratutto per Ryanair, che soltanto pochi mesi fa ha messo base nell'aeroporto Torinese. Adesso, almeno fino a fine gennaio, verranno tagliati due terzi dei voli. Con il taglio saltano i collegamenti con buona parte degli aeroporti inglesi e altri spasi lungo l'Europa. In altri casi invece, i voli sono stati dimezzati: ad esempio nella tratta Cagliari-Torino passeranno da 4 a 2, mentre in quella Torino-Londra Stansted da 10 a 5. (Rpi)