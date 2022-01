Covid: nel Lazio 9.377 nuovi casi con 3.626 contagi a Roma, 16 decessi e oltre 112 mila test (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto all'istituto Spallanzani di Roma è iniziata oggi la somministrazione dell'antivirale per via orale "molnupiravir". Le prime due pazienti sono una donna di 91 anni cardiopatica e diabetica e una donna di 72 anni cardiopatica, immunodepressa. Entrambe hanno sintomi lievi agli esordi. Per quanto riguarda la campagna vaccinale nel Lazio, ieri sono state effettuate oltre 60 mila vaccinazioni pari a più del 7 per cento rispetto al nuovo target commissariale. "Siamo al 90,5 per cento di seconde dosi over 12 anni, la fascia 5-11 anni è al 12 per cento di copertura con oltre 45 mila somministrazioni. Mentre la fascia 12-19 anni all'80 per cento con oltre 342 mila somministrazioni. Con le terze dosi abbiamo raggiunto il 44 per cento degli adulti con oltre 2,1 milioni di somministrazioni effettuate", spiega D'Amato. Nel Lazio superata quota 11,1 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,1 milioni sono dosi di richiamo, oltre il 44 per cento della popolazione adulta. Superato il 96,5 per cento di adulti che ha ricevuto la doppia dose e il 90,5 per cento degli over 12 sempre in doppia dose. (segue) (Rer)