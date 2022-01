Covid: nel Lazio 9.377 nuovi casi con 3.626 contagi a Roma, 16 decessi e oltre 112 mila test (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 6 gennaio l'open day dell'epifania a Rieti presso la caserma Verdirosi per coloro che abbiano superato i 120 giorni da ultima somministrazione. Mentre domenica 9 gennaio, grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop, si svolgerà il prossimo open day per coloro che abbiano superato i 120 giorni da ultima somministrazione. "Aumentate le disponibilità dei posti, si registra una straordinaria adesione", commenta l'assessore. Per quanto riguarda le scuole nel Lazio, sarà potenziato il contact tracing con 27 drive-in a disposizione degli studenti a partire dal 7 di gennaio. Si potrà prenotare sulla piattaforma con la tessera sanitaria e indicando l'Istituto scolastico. Infine, per il vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 175 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 365 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.976 medici di medicina generale e 384 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. (segue) (Rer)