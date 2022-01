Libia: consigliere di Stato a “Nova”, referendum costituzionale più sicuro delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario organizzare in Libia “un referendum online” sulla bozza costituzionale approvata nel 2017 dall’Assemblea costituente, “l’unico organo ad aver completato i suoi lavori e presentato una Costituzione ai libici”. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” Abdul Qadir Huwaili, membro dell’Alto Consiglio di Stato (il “Senato” libico con sede a Tripoli) e del Forum per il dialogo politico (Ldfp, organismo patrocinato dalle Nazioni Unite). “Il referendum sulla Costituzione è considerato più sicuro delle elezioni”, ha detto Huwaili, senza risparmiare critiche tanto al Consiglio di Stato di cui fa parte quanto alla Camera dei rappresentanti di Tobruk. “Non hanno fornito alcun risultato ai libici”, ha commentato Huwaili, concludendo che “la maggior parte delle obiezioni alla bozza di Costituzione non sono obiettive”. (Lit)