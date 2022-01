Russia-India: telefonata Lavrov-Jaishankar, focus su cooperazione bilaterale e interazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l'omologo indiano Subramanyam Jaishankar hanno discusso della cooperazione bilaterale e dell'interazione negli affari internazionali e regionali tra Mosca e Nuova Delhi in una conversazione telefonica. Lo comunica il ministero degli Esteri russo in una nota. In particolare i diplomatici hanno parlato dello sviluppo dei risultati del vertice russo-indiano a Nuova Delhi del 6 dicembre 2021, nel quale è stato confermato il rafforzamento dei rapporti di partenariato strategico particolarmente privilegiato tra i due Stati nei settori economia e investimenti, energia nucleare, spazio, alte tecnologie e sanità. Inoltre Lavrov e Jaishankar hanno concordato ulteriori passi per espandere l'interazione negli affari regionali e internazionali, tra cui la cooperazione nell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), a livello di Brics e di Ric, che include anche la Cina, nonché nell'Onu e nel suo Consiglio di sicurezza. Infine si è svolto un colloquio sulla preparazione dei prossimi contatti ad alto livello, compresa una riunione della Commissione intergovernativa per il commercio, la cooperazione economica, scientifica, tecnica e culturale, nonché incontri tra i ministri degli Esteri. (Rum)