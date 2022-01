Usa: procuratore contea Albany ritirerà accuse per molestie sessuali contro Andrew Cuomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della contea di Albany (Usa), David Soares, ritirerà le accuse di molestie sessuali a cruci dell'ex governatore di New York, Andrew Cuomo. "Dopo aver esaminato tutte le prove disponibili abbiamo concluso che non possiamo portare avanti il giudizio", ha spiegato Soares in una nota. Pur dicendosi "profondamente turbato" per la natura dell'accusa, il procuratore ha riportato la richiesta fatta allo sceriffo della contea, Craig Apple, di ritirare la denuncia. Il procuratore ha chiarito che si tratta di "accuse credibili" ma non supportate da prove tali da superare il "ragionevole dubbio". Il governatore si era dimesso ad agosto 2020, dopo che il procuratore generale di New York, Letitia James, ha annunciato l’esito di uno studio commissionato ad investigatori indipendenti su diverse denunce a carico di Cuomo, accusato di aver molestato sessualmente diverse donne del suo staff. Accuse che Cuomo ha sempre negato con veemenza. (Nys)