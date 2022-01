Sicilia: Falcone, via all'abbattimento ultimo diaframma Ispica-Modica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo dato il via ai lavori per l'abbattimento dell'ultimo diaframma viario che interferiva con la realizzazione dei nuovi 11 chilometri di tracciato che da Ispica porteranno l'autostrada fino a Modica. Eliminando quest'ultimo ostacolo, muoviamo un passo cruciale verso l'obiettivo a cui lavoriamo: consegnare nel 2022 questa importante infrastruttura al territorio ragusano e all'intera Sicilia". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone durante un sopralluogo, questo pomeriggio, ai cantieri del lotto 8 Ispica-Modica dell'Autostrada del Sud-Est. Falcone ha assistito all'avvio della demolizione di una porzione della preesistente strada comunale Teduschella-Serra Figura, in territorio di Modica, che intersecava il nuovo tracciato autostradale. (segue) (Ren)