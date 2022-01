Milano: De Corato (Fd’I), altri 750 monopattini elettrici in città, urgono regole più stringenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale della Lombardia alla sicurezza, Riccardo De Corato, torna sul tema dell’uso dei monopattini per le strade di Milano, dopo l’approvazione da parte del Comune milanese dell’avvio del servizio di sharing della compagnia tedesca Tier, che porta nel capoluogo lombardo altri 750 monopattini elettrici. “Non è bastato – afferma De Corato in una nota - l'allarme accorato lanciato dai traumatologi lo scorso 26 ottobre durante il convegno sulla pericolosità dei monopattini al Gaetano Pini e nemmeno il numero di incidenti in continuo aumento e ormai vicino al migliaio dal giugno dell'anno scorso, quando è stato dato il via libera alla circolazione di questi mezzi sulle strade cittadine”. I nuovi veicoli, continua l’assessore regionale, “saranno dotati di dispositivi che dovrebbero migliorare la sicurezza di tutti, ma resta un grosso problema di fondo legato alle modalità con le quali questi mezzi vengono utilizzati”. De Corato chiede quindi l’introduzione di nuove regole e obblighi volti a regolamentare il nuovo fenomeno. “A questo proposito – conclude l’assessore – la Regione Lombardia, con una legge da me presentata in giunta, va avanti per la sua strada e nelle prossime settimane porterà in aula una proposta di Legge parlamentare per tutelare maggiormente sia gli utilizzatori che gli altri utenti della strada, automobilisti, ciclisti e motociclisti e pedoni, prevedendo utilizzo obbligatorio del casco, assicurazione del mezzo e corso base del codice della strada per gli utenti minorenni”.(Com)