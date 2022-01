Montenegro: Alto rappresentante Ue Borrell, indagare su violenze a Cetinje il 5 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si aspetta che tutte le autorità competenti del Montenegro indaghino in modo adeguato sulle violenze avvenute a Cetinje lo scorso 5 settembre, in occasione dell'intronizzazione del nuovo metropolita della Chiesa serba ortodossa. E' quanto dichiarato dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, in una risposta scritta all'eurodeputato Therry Mariani della forza politica Identità e democrazia. Le autorità montenegrine, ha proseguito Borrell, devono garantire un monitoraggio giudiziario efficace di tutti i casi di violenza fisica e verbale, sia contro i manifestanti che contro gli agenti delle forze dell'ordine. Secondo quanto riporta l'emittente montenegrina "Rtcg", Borrell ha sottolineato che la libertà di religione , la tolleranza e il rispetto dei diritti sono valori fondamentali dell'Ue. Tali valori rappresentano, ha precisato l'Alto rappresentante, un elemento fondamentale del processo di adesione europea e determina il ritmo generale dei negoziati del Montenegro con l'Ue. "Sebbene la regolamentazione delle comunità religiose sia principalmente una competenza nazionale, questa dovrebbe essere attuata in modo inclusivo, riunendo tutti gli attori pertinenti e in conformità con gli standard internazionali ed europei sui diritti umani", ha affermato Borrell. Allo stesso tempo, secondo l'Alto rappresentante, in uno Stato laico come il Montenegro dovrebbe essere rispettato il principio di separazione tra Stato e Chiesa. (segue) (Seb)